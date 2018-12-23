Путин выслушал доклады по ЧП на шахте в Соликамске

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил аварию на шахте в Соликамске с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и главой МЧС РФ Евгением Зиничевым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Президент выслушал их доклады, — отметил он.
Как писал Лайф, ранее Решетников рассказал о двух поручениях Путина: принять меры для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших, а также установить причины, которые привели к гибели людей.
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