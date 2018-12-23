Брянских чиновников накажут за отправку своих детей в Турцию вместо сирот

По словам руководителя региона, заместитель главы администрации Клинцов Людмила Лубская уже лишилась должности.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал недопустимым поведение чиновников в городе Клинцы, которые отправили собственных детей в Турцию за счёт благотворительного фонда.

— Такое поведение чиновников просто недопустимо, в первую очередь с моральной точки зрения. Соответствующие выводы сделаны — замглавы администрации Клинцов Людмила Лубская уже не работает в администрации. Все виновные и причастные к этой истории будут наказаны, чтобы подобного впредь не повторилось, — сказал журналистам глава региона.

Богомаз уточнил, поездка была вовсе не отдыхом, а торжественным мероприятием в связи с присвоением одной из улиц города Демре имени российского посла Андрея Карлова.

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно отправились в турецкий город Демре. Поездку организовал благотворительный фонд имени Андрея Карлова, который оказывает помощь детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, сиротам, а также ребятам с тяжёлыми заболеваниями. При этом, по данным местных СМИ, городские власти забыли уведомить местных жителей о данной акции, а отобрали школьников по своему усмотрению. В итоге за счёт благотворителей отдыхали дети чиновников, депутатов и сотрудников силовых ведомств.