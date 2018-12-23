Четырёх работников задержали из-за пожара на пермской шахте, где погибли люди

Ход расследования глава СК России Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

Четырёх работников подрядной организации УС-30 задержали по делу о пожаре на шахте в Соликамске. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко, отметив, что дело о гибели девяти человек будет расследовать центральный аппарат ведомства.

Задержаны горные мастера Андрей Купришкин и Игорь Чукаев, а также два начальника участка на объекте шахтостроительного комплекса — Максим Канищев и Андрей Артюхин.

По словам Петренко, ход расследования глава СКР Александр Бастрыкин поставил на личный контроль.

Напомним, пожар произошёл накануне на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. Все они погибли. По факту произошедшего СКР ранее возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.