Все желающие принять участие в акции могут принести подарки на ВДНХ. Акция продлится четыре дня.

В Москве продолжается благотворительная акция по сбору подарков для сирот. Её проводят известный инстаблогер Гусейн Гасанов и продюсер проекта "Жить" Игорь Матвиенко.

Акция продлится четыре дня. Подарки для подопечных интернатов Подмосковья все желающие могут принести к брендированной фуре, которая находится перед аркой главного входа ВДНХ. Подарки принимаются с 9:00 до 23:00.

Уже во вторник, 25 декабря, Гасанов вместе с подписчиками отправится поздравлять ребят.Тех, кто хочет принять участие в акции, организаторы призывают приносить не мягкие игрушки, спортивный инвентарь, канцелярские товары и наборы для творчества (все вещи должны быть новыми).