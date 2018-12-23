Опубликован список погибших в шахте Соликамска горняков

Стали известны имена горняков, которые погибли в результате пожара в шахте Соликамска. Как стало известно Лайфу, ЧП унесло жизни девяти человек, среди которых — жители Пермского края, Башкирии и Кубани.
- Бекленев С., 1983 г. р., село Уинское, Пермский край.
- Панов А., 1983 г. р., Соликамск.
- Богатырёв А., 1974 г. р., Соликамск.
- Прошкин И., 1992 г. р., посёлок Усовский, Пермский край.
- Кнауб В., 1984 г. р., посёлок Сараны, Пермский край.
- Игнатенко С., 1977 г. р., Белорецк, Башкирия.
- Томшин С. 1961 г. р., Уфа, Башкирия.
- Абрамов А. 1980 г. р., Уфа, Башкирия.
- Чубенко А., 1985 г. р., станица Куринская, Краснодарский край.
На шахте "Уралкалия" в Соликамске 22 декабря на глубине 364 метра произошло возгорание. Всего в момент ЧП на объекте находились 17 человек, восемь из которых вышли на поверхность, а девять оказались заблокированными под землёй. Спасатели пытались добраться до них шесть раз, но операции мешали высокая температура и нулевая видимость из-за задымления. 23 декабря обнаружили тела девятерых рабочих.
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