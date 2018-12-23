Опубликован список погибших в шахте Соликамска горняков

Стали известны имена горняков, которые погибли в результате пожара в шахте Соликамска. Как стало известно Лайфу, ЧП унесло жизни девяти человек, среди которых — жители Пермского края, Башкирии и Кубани.

Бекленев С., 1983 г. р., село Уинское, Пермский край. Панов А., 1983 г. р., Соликамск. Богатырёв А., 1974 г. р., Соликамск.​ Прошкин И., 1992 г. р., посёлок Усовский, Пермский край. Кнауб В., 1984 г. р., посёлок Сараны, Пермский край. Игнатенко С., 1977 г. р., Белорецк, Башкирия. Томшин С. 1961 г. р., Уфа, Башкирия. Абрамов А. 1980 г. р., Уфа, Башкирия. Чубенко А., 1985 г. р., станица Куринская, Краснодарский край.

На шахте "Уралкалия" в Соликамске 22 декабря на глубине 364 метра произошло возгорание​. Всего в момент ЧП на объекте находились 17 человек, восемь из которых вышли на поверхность, а девять оказались заблокированными под землёй. Спасатели пытались добраться до них шесть раз, но операции мешали высокая температура и нулевая видимость из-за задымления. 23 декабря обнаружили тела девятерых рабочих.