На шахте в Соликамске обнаружили тело девятого погибшего

Тела рабочих, которые оказались заблокированными под землёй, ещё не извлекли. Ожидается, что это осуществят сегодня до вечера.

Спасатели обнаружили тело девятого погибшего на шахте в Соликамске. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб на месте происшествия.

Напомним, пожар произошёл накануне на глубине 340 метров, после чего девять человек оказались заблокированными без связи. Все они погибли. Ранее сообщалось о том, что обнаружены тела всех погибших, однако, как выяснилось, поиски девятого рабочего продолжались до сих пор.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, а прокуратура начала проверку.

Как ранее писал Лайф, президент России Владимир Путин поручил оказать помощь семьям погибших рабочих в шахте.