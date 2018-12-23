Вулкан не дремлет. Власти Индонезии не исключили повторное цунами

Они рекомендовали жителям не посещать районы побережья Зондского пролива из-за возможной новой стихии.

Власти Индонезии предупреждают жителей страны о том, что цунами может повториться, передаёт агентство Antara. Жителям округов Панделанг, Серанг и Южный Лампунг рекомендуют не посещать районы побережья Зондского пролива из-за возможности повторного цунами.

— Серия извержений вулкана Кракатау всё ещё продолжается, это может спровоцировать повторное цунами, — заявил представитель BNPB Сутопо Пурво Нугрохо.

Лайф сообщал, что число погибших в результате цунами в Индонезии возросло до 222. Трагедия произошла в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Стихия могла возникнуть из-за недавнего извержения вулкана Анак-Кракатау.