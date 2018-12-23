Отказал двигатель. Летевший в Сочи самолёт S7 вернулся в Москву

Угрозы безопасности пассажиров не было, так как подобные ситуации всегда прорабатываются пилотами во время подготовки.

Пассажирский самолёт компании S7 рейсом Москва — Сочи вернулся в Домодедово из-за отказа двигателя, сообщил представитель авиаперевозчика, передаёт РИА "Новости". Отключение одного из двигателей Airbus A321 случилось на высоте трёх тысяч метров. На борту находилось 192 пассажира.

Посадка прошла благополучно. Для пассажиров подготовили резервное судно, в течение часа они вылетят в Сочи. Угрозы безопасности пассажиров не было, отметили в авиакомпании, поскольку подобные ситуации всегда прорабатываются пилотами во время подготовки. Также двухдвигательные самолёты могут продолжать полёт и с одним двигателем.

Ранее в Сети появилось видео инцидента, на котором слышно, что пилот успокаивает пассажиров и сообщает о своём решении вернуться в аэропорт из соображений безопасности.