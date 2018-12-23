Свастика и красная краска. Звезду Трампа на Аллее Славы опять испачкали

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Свастика и красная краска. Звезду Трампа на Аллее Славы опять испачкали

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Фото: © tmz.com

Полиция Лос-Анджелеса не планирует усиливать патрулирование памятного знака, вблизи его есть камеры наблюдения. Это позволяет быстро пресекать такие инциденты.

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее Славы Голливуда снова осквернили. В этот раз её измазали красной краской, имитирующей кровь, и изображениями свастики. Полиция Лос-Анджелеса не планирует усиливать патрулирование памятного знака, так как вблизи его есть камеры наблюдения. Это позволяет быстро пресекать такие инциденты. Об этом сообщает новостной ресурс TMZ.

Ранее в США осудили вандала, киркой разбившего звезду Трампа на Аллее Славы. Молодой человек был приговорён к одному дню тюрьмы, который уже отсидел.

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