Свастика и красная краска. Звезду Трампа на Аллее Славы опять испачкали

Полиция Лос-Анджелеса не планирует усиливать патрулирование памятного знака, вблизи его есть камеры наблюдения. Это позволяет быстро пресекать такие инциденты.

Звезду президента США Дональда Трампа на Аллее Славы Голливуда снова осквернили. В этот раз её измазали красной краской, имитирующей кровь, и изображениями свастики. Полиция Лос-Анджелеса не планирует усиливать патрулирование памятного знака, так как вблизи его есть камеры наблюдения. Это позволяет быстро пресекать такие инциденты. Об этом сообщает новостной ресурс TMZ.

Trump's Hollywood WoF Star Won't Get More Protection After Vandalism Spree https://t.co/Nj2gNfGC5U — TMZ (@TMZ) December 23, 2018

Ранее в США осудили вандала, киркой разбившего звезду Трампа на Аллее Славы. Молодой человек был приговорён к одному дню тюрьмы, который уже отсидел.