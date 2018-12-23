О Сирии и ИГИЛ. Трамп рассказал о "долгом и продуктивном" разговоре с Эрдоганом

По словам хозяина Белого дома, в ходе беседы был обговорён "медленный и скоординированный вывод войск США" из САР.

Президент США Дональд Трамп рассказал, что обсудил с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом по телефону множество вопросов, включая террористическую группировку ИГИЛ*. Он назвал разговор продуктивным.

— У меня только что был долгий и продуктивный разговор с президентом Эрдоганом из Турции. Мы обсудили ИГИЛ, совместное участие в САР, а также медленный и скоординированный вывод войск США из этого района, — написал хозяин Белого дома в "Твиттере".

Напомним, 19 декабря Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии. По его словам, Соединённые Штаты разгромили силы террористической группировки ИГИЛ в Сирии. На этом фоне 21 декабря в отставку подал министр обороны США Джеймс Мэттис. Его пост займёт замглавы Пентагона Патрик Шанахан и, по словам Трампа, "он будет великолепен".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.