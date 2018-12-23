Макрон заявил, что сожалеет о выводе войск США из Сирии

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с лидером Чада заявил, что сожалеет о решении США вывести войска из Сирии. Трансляция велась в "Твиттере".

— Что же касается вопроса о наших союзниках, то я глубоко сожалею о решении по Сирии, — сказал он.

При этом французский лидер заявил, что хотел бы отдать должное экс-главе Пентагона Джеймсу Мэттису, который многие годы "был надёжным партнёром", но подал в отставку после решения президента Трампа о выводе войск. Он также добавил, что Франция продолжит принимать участие в военных операциях в этом регионе.

Ранее Лайф сообщал, что Белый дом официально объявил о начале вывода войск из САР.