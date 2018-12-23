Аэропорт Бирмингема остановил работу

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Аэропорт Бирмингема остановил работу

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Аэропорт Бирмингема. Фото: © flickr/Ian

Международный аэропорт британского Бирмингема приостановил работу из-за проблем с управлением воздушным движением. Об этом говорится в официальном заявлении воздушной гавани.

— Аэропорт Бирмингема был вынужден временно остановить работу из-за неисправности управления воздушным движением. Мы работаем над скорейшим решением данного вопроса, — говорится в сообщении.

Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о вылетах и прилётах.

Напомним, 20 декабря была также приостановлена работа лондонского аэропорта Гатвик. Воздушная гавань не принимала и не выпускала самолёты из-за пролетевших рядом с ВПП беспилотников. По обвинению в нарушении порядка в аэропорту Гатвик арестовали двух человек.

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