Белый дом: Трамп не изменит решение о выводе войск из Сирии

Президент США Дональд Трамп не станет отменять решение о выводе американских войск из Сирии, уверен врио главы аппарата сотрудников Белого дома Мик Малвэни. По его словам, этот шаг готовился два года.

— Я считаю, что президент с самого начала заявлял о нежелании держать (войска) в Сирии вечно. Теперь вы видите результаты проработки данного вопроса, которая велась два года, — заявил он в эфире телеканала ABC.

Малвэни также добавил, что решение о выводе войск не одобрили в Пентагоне, однако американцы его поддержали.

— Мы признаём, что это не было популярно в Минобороны, но это очень популярно среди обычных американцев, — добавил чиновник.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*. Сейчас в САР находится примерно две тысячи американских военных, в обращении к нации Трамп назвал их "героями всего мира".

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.