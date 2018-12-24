В Манхэттене прошёл парад Дедов Морозов и Снегурочек – видео

В самом центре Нью-Йорка, в Манхэттене, состоялся пятый по счёту парад Дедов Морозов и Снегурочек, организованный обществом "Русская молодёжь Америки". Фотографии и видео с мероприятия опубликованы в их группе в "Фейсбуке".

Русское шествие в Нью-Йорке началось от собора Святого Николая на 97-й улице. Затем участники парада преодолели несколько кварталов под землёй на метро, после чего они побывали в Брайнт-парке и собрались на главной площади города — Таймс-сквер. Там они пели песни и водили хороводы на радость толпе.

По пути Деды со своими "внучками" поздравляли всех прохожих с наступающим и дарили им сувениры и сладости из России — шоколадные конфеты "Кара-Кум", "Алёнка", "Мишка на Севере", "Коровка" и другие — и объясняли интересующимся американцам, чем же отличается наш дедуля от Санта-Клауса.

Далее Деды Морозы со Снегурками отправились поздравлять советских ветеранов, которые остались без родственников или живут в домах престарелых, а затем отвезли подарки бездомным и малоимущим.

Аналогичное шествие проходило в Нью-Йорке в прошлом году, по улицам Манхэттена промаршировало более ста Дедов Морозов со своими Снегурочками.