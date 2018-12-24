Шнуров и Собчак обменялись матерными стихами

Музыкант отметил, что телеведущая изначально сама привлекла внимание к своей личной жизни. В ответ его попросили в неё не лезть.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров и телеведущая Ксения Собчак обменялись стихами с нецензурными выражениями в адрес друг друга.

Сначала музыкант в "Инстаграме" опубликовал стихотворение, посвящённое, вероятно, возможному расставанию Собчак с её мужем Максимом Виторганом. Шнуров отметил, что телеведущая изначально сама привлекла внимание к своей личной жизни, а после начала жаловаться на его избыток.

— Ну до чего ж смешные медиаперсоны! Под свет софитов сами выставляли всю жизнь свою, фигуры и фасоны..., — написал Шнуров.

Ответ телеведущей не заставил себя долго ждать. Собчак попросила на своей странице в "Инстаграме" всех тех, кто ожидает сплетни и новые слухи вокруг её возможного расставания, в том числе и Шнурова, не лезть в её личную жизнь.

— Всем тем, кто в ожидании кинца "Смотрите, она вышла без кольца". С утра все "кумушки" заняли в зале место, чтоб помесить всех сплетен тесто..., — ответила Собчак.

Ранее появилась информация о возможном расставании Ксении Собчак и её мужа Максима Виторгана. Сообщается, что звёздная чета стала всё реже появляться вместе на светских мероприятиях, а телеведущую и вовсе заметили без обручального кольца. Ближайший Новый год пара встретит не вместе.