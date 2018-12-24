Чтобы жиром не заплыть. Россиян призвали не растягивать новогоднее застолье

Врачи также советуют меньше внимания уделять еде, а больше времени проводить на свежем воздухе.

Диетологи Министерства здравоохранения РФ в интервью ТАСС посоветовали россиянам не употреблять приготовленную к новогоднему столу пищу в течении нескольких дней.

По словам главного врача клиники лечебного питания Федерального центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Зайнудина Зайнудинова, это может привести к не самым приятным последствиям.

— Это прямой путь к набору веса, во-первых, а во-вторых, прямой путь к пищевой токсикоинфекции — банальному отравлению, — отметил Зайнудинов.

Медики также обращают внимание на срок годности салатов на основе майонеза, который составляет 12 часов. При этом, если в блюде присутствуют яйца, то употребить его стоит в течении шести-восьми часов. Врачи советуют не готовить слишком много, а заранее подумать о числе гостей.

Заведующая отделением клинической диетологии Городской клинической больницы имени В. В. Виноградова, терапевт и диетолог Юлия Пигарева посоветовала россиянам как можно скорее вернуться к нормальному режиму питания после праздничного застолья.

По её мнению, салаты стоит заправлять не майонезом, а нерафинированным растительным маслом или же соусом на основе йогурта. При этом, если без майонеза обойтись не удастся, то заправлять лучше отдельные порции, а не сразу всё "ведро" салата.

Врачи также советуют меньше времени проводить за столом, а уделить внимание активностям на свежем воздухе. Речь, в частности, идёт о прогулках и различных играх. Также диетологи не рекомендуют пить в новогоднюю ночь газированные напитки, особенно сладкие.

В случае переедания, необходимо организовать один разгрузочный день, уменьшив объёмы потребляемой пищи.

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