"Единая Россия" разберётся в ситуации с отдыхом детей чиновников в Турции

Результаты разбирательства будут рассмотрены на заседании политсовета единороссов.

Брянское региональное отделение "Единой России" проводит проверку по ситуации в городе Клинцы вокруг поездки детей чиновников в турецкий город Демре, говорится на сайте партии.

— В случае если обвинения в адрес тех, кто был причастен к организации поездки, подтвердятся, будут приняты соответствующие решения, — отметил секретарь Брянского регионального отделения партии "Единая Россия" Владимир Попков.

Результаты разбирательства в ближайшее время будут рассмотрены на заседании политсовета "Единой России".

Ранее сообщалось, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов бесплатно отправили в турецкий город Демре. Поездку организовал благотворительный фонд имени Андрея Карлова, который оказывает помощь детям, находящимся в трудных жизненных ситуациях, сиротам, а также ребятам с тяжёлыми заболеваниями. При этом, по данным местных СМИ, городские власти забыли уведомить местных жителей о данной акции, а отобрали школьников по своему усмотрению. В итоге за счёт благотворителей отдыхали дети чиновников, депутатов и сотрудников силовых ведомств.