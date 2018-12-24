"Создаёт угрозу жизни". Матвиенко осудила публикацию данных журналистов Sputnik

По оценке спикера СФ, принятое английским изданием решение "зашкаливает по своему цинизму".

Публикация личных данных восьми журналистов издания Sputnik с указанием их должностей и фотографий в британской газете Times несёт угрозу их жизни. Так спикер Совфеда Валентина Матвиенко прокомментировала создание изданием аналога чистилища "Миротворца".

— Это уже вмешательство в личную жизнь журналиста, это создание угрозы их жизни. Решения, которые принимаются, зашкаливают по своему цинизму, — заявила парламентарий на пресс-конференции.

По оценке спикера верхней палаты, решение британского СМИ является "убедительным свидетельством того, что со свободой слова, с европейскими ценностями на Западе стало очень плохо".

Ранее сообщалось, что издание Times, подобно скандально известному сайту "Миротворец", опубликовало личные данные сотрудников Sputnik вместе с их фотографиями. Список сопровождался призывом наказать сотрудников российского агентства, работающих в Британии на "пропаганду".