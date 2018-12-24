Пушков назвал слова Мэй о "вторжении РФ" политической шизофренией

По мнению сенатора, речь идёт не просто о клевете, а об искажённом сознании британской политической элиты.

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в беседе с Лайфом назвал благодарность премьер-министра Великобритании Терезы Мэй военным за защиту от "российского вторжения" политической шизофренией.

— Ну, это паранойя, вообще характерная для Британии в период обострения отношений с Россией, там не сдерживаются в сравнениях. А Тереза Мэй окончательно погрузилась в виртуальную реальность, в которой российские военные корабли и подводные лодки устремились уже к берегам Великобритании. Кроме как какой-то политической шизофренией, я это назвать не могу, — заявил Пушков.

Он также обратил внимание, что ни одного агрессивного действия со стороны России в адрес британских граждан, а также в отношении судов, средств передвижения и чего-либо ещё зафиксировано не было. Речь, по словам сенатора, идёт не просто о клевете, а об искажённом сознании британской политической элиты, которая создала себе мир, где Россия ведёт с королевством войну.

— Поскольку Тереза Мэй больше ничему доблестно противостоять не может, держится на ниточке, буквально как премьер-министр, её того и гляди спихнут. Её полстраны критикует за одно, а другая половина — за другое, и так как перспектив у неё как у политического лидера, на мой взгляд, в Британии никаких нет, то она пытается усилить свои позиции и своего кабинета рассуждениями о том, как они блистательно отражают российскую агрессию, — подытожил Пушков.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в рождественском поздравлении отметила ключевую роль британских военных в ликвидации последствий отравления Скрипалей, в защите от "российского вторжения" и в борьбе с терроризмом.