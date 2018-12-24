Кириенко назвал условие выхода в финал конкурса "Лидеры России"

300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

Участникам конкурса управленцев "Лидеры России" для выхода в финал предстоит придумать и реализовать в своём регионе социально-значимый проект. Об этом сообщил в понедельник первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

— Условием пропуска в финал будет требование, что каждый из полуфиналистов должен будет за это время выбрать сам и реализовать какое-то социально значимое действие на территории своего региона, — проинформировал он.

Отметим, что всего в полуфинал вышло 3294 конкурсанта. А в прошлом году в полуфинале принял участие 2691 человек.

Открытый конкурс для руководителей "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Заявку на участие в конкурсе подало более 227 тысяч человек.

Напомним, что президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции 20 декабря отмечал роль таких проектов, как "Лидеры России", в формировании квалифицированного государственного аппарата.