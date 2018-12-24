Уж точно не "прагматичный сухарь". Кириенко озвучил качества хорошего управленца

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, кого считает хорошим управленцем. Речь об этом зашла после пресс-брифинга, посвящённого завершению дистанционного этапа отбора в конкурсе управленцев "Лидеры России".
Говоря о качествах хорошего управленца, Кириенко констатировал, что это уж точно "не прагматичный сухарь с математическим складом ума", а человек, знающий историю и культуру своей страны.
— Ни в одной стране мира, но в такой стране, как Россия, уж тем более, нельзя быть управленцем, претендующим на роль лидера, если ты не понимаешь культуру, литературу (...) Ты хочешь быть управленцем — ты должен понимать историю своей страны, ты должен понимать культуру своей страны. Ты должен хорошо знать страну — как минимум географию, — рассудил он.
Открытый конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Заявку на участие в конкурсе подало более 227 тысяч человек.
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