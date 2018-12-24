Уж точно не "прагматичный сухарь". Кириенко озвучил качества хорошего управленца

В списке оказались знание истории и литературы своей страны, понимание её общей культуры. Без этого "лидером России" не стать.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, кого считает хорошим управленцем. Речь об этом зашла после пресс-брифинга, посвящённого завершению дистанционного этапа отбора в конкурсе управленцев "Лидеры России".

Говоря о качествах хорошего управленца, Кириенко констатировал, что это уж точно "не прагматичный сухарь с математическим складом ума", а человек, знающий историю и культуру своей страны.

— Ни в одной стране мира, но в такой стране, как Россия, уж тем более, нельзя быть управленцем, претендующим на роль лидера, если ты не понимаешь культуру, литературу (...) Ты хочешь быть управленцем — ты должен понимать историю своей страны, ты должен понимать культуру своей страны. Ты должен хорошо знать страну — как минимум географию, — рассудил он.

Открытый конкурс для руководителей нового поколения "Лидеры России" проводится уже во второй раз. 300 финалистов получат гранты, которые помогут повысить квалификацию на лучших программах для управленцев, а победителей ждёт год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей. Заявку на участие в конкурсе подало более 227 тысяч человек.