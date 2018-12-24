Метеорит не падал. Оползень оказался причиной обрушения грунта под Хабаровском

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Метеорит не падал. Оползень оказался причиной обрушения грунта под Хабаровском

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Фото: © ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Сейсмические станции не зафиксировали крупных толчков или взрывов, которые говорили бы о падении метеорита в Хабаровском крае. Об этом сообщил специалист по связям с общественностью Бурейской ГЭС Ярослав Коршунов.

— По информации, которая есть, в районе ручья Малый Сандар произошёл оползень, — цитирует его РИА "Новости".

По словам собеседника агентства, в результате груда камней упала в русло замёрзшей реки Бурея и перекрыла приток воды в водохранилище гидроэлектростанции. Коршунов уточнил, что пока снижение притока "ничем не грозит" Бурейской ГЭС.

Ранее сообщалось, что падение "громадного метеорита" посчитали причиной схода грунта в русло реки Бурея несколько дней назад.

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