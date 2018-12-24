Кремль и мавзолей закроют 26 декабря из-за общероссийской ёлки

Закроют и Красную площадь. Тем не менее к Оружейной палате и выставке "Алмазный фонд" доступ будет открыт.

Желающие не смогут попасть в Московский Кремль и Мавзолей имени Ленина 26 декабря, так как в Кремлёвском дворце будет проходить общероссийская ёлка, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Федеральную службу охраны РФ. Также закроют и Красную площадь.

— В связи с проведением 26 декабря 2018 года в Государственном Кремлёвском дворце общероссийской ёлки для детей из федеральных округов, а также из Республики Абхазия и Республики Южная Осетия допуск посетителей в Московский Кремль, Мавзолей В. И. Ленина и к некрополю у Кремлёвской стены осуществляться не будет, — написано в сообщении ведомства.

Тем не менее к Оружейной палате и выставке "Алмазный фонд" доступ будет открыт.

Ранее Лайф сообщал, что движение в центре Москвы перекроют из-за Кремлёвской ёлки.