Главу МЧС РФ повысили в звании до генерал-полковника

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Главу МЧС РФ повысили в звании до генерал-полковника

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Евгений Зиничев. Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо

МЧС он возглавляет с мая 2018 года, а ранее занимал должность заместителя директора ФСБ.

Российского министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева повысили в звании. Он стал генерал-полковником, сообщает МЧС.

МЧС он возглавляет с мая 2018 года, а ранее занимал должность заместителя директора ФСБ.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Новым руководителем ведомства стал Павел Малков.

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