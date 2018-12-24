Главу МЧС РФ повысили в звании до генерал-полковника

Российского министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгения Зиничева повысили в звании. Он стал генерал-полковником, сообщает МЧС.
МЧС он возглавляет с мая 2018 года, а ранее занимал должность заместителя директора ФСБ.
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Александра Суринова от должности главы Росстата. Новым руководителем ведомства стал Павел Малков.
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