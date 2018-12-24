Турция оставит свои войска в сирийском Идлибе

Турция намерена оставить свои вооружённые силы в сирийском Идлибе. Анкара объясняет это тем, что хочет обеспечить безопасность и стабильность в регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана.

— Мы останемся на поле и за столом переговоров, что мы уже показали в Африне, Джераблусе и других городах, — пояснил Ибрагим Калын.

Он также добавил, что правительственные войска Сирии около 600 раз нарушали установленный в Идлибе режим перемирия.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем выводе войск США из Сирии в связи с объявленной победой над группировкой ИГИЛ*.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.