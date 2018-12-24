Кубанские пенсионеры не пострадают из-за похищенных с почты 9 миллионов

В краевом УФПС пояснили, что пенсии и пособия за декабрь 2018 года были выплачены до 23 декабря.

В кубанском филиале Почты России заверили, что пожилые жители Горячего Ключа не останутся без пенсий из-за кражи средств, которые предназначались для выплаты пособий, из местного почтового отделения.

— Происшествие не отразится на клиентах, все обязательства перед ними выполняются в срок и в полном объёме. Пенсии и пособия за декабрь 2018 года были выплачены до 23 декабря, — говорится в сообщении краевого УФПС.

В пресс-службе подчеркнули, что служба безопасности филиала оказывает максимальное содействие правоохранителям для скорейшего раскрытия кражи почти девяти миллионов рублей.

Ранее Лайф писал, что в ночь на 23 декабря неизвестная пробралась в почтовое отделение и похитила 8 миллионов 921 тысячу рублей, которые предназначались для выплаты пенсий.