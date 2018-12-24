Бывшая жена Джигарханяна и Прохор Шаляпин готовятся стать родителями

Пара уже прошла обследования на совместимость, чтобы узнать, не помешают ли физиологические особенности появлению малыша.

Экс-супруга актёра и режиссёра Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская решилась на серьёзный шаг в отношениях с певцом Прохором Шаляпиным. Влюблённые объявили в эфире телеканала "Россия 1", что готовятся стать родителями.

По словам артиста, они уже прошли полное медицинское обследование, чтобы проверить совместимость и узнать, смогут ли родить долгожданного первенца. Шаляпин признался, что инициатива завести малыша исходила от него.

— Он будет красивым, умным, и это луч света в тёмном царстве, — надеется певец.

Напомним, ранее суд приговорил экс-супругу Джигарханяна к 200 часам обязательных работ. Цымбалюк-Романовскую признали виновной в том, что она установила скрытую камеру в рабочем кабинете супруга, а затем передала видеозапись одному из популярных ток-шоу.