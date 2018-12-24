"Рассчитывал, что ребёнок заплачет". Кержаков пытался помешать жене забрать сына

По словам помощницы Тюльпановой, спортсмен заранее пригласил "прикормленных" журналистов, которые должны были "сделать из этого скандал".

Экс-футболист сборной РФ Александр Кержаков до последнего пытался найти лазейки, чтобы не отдавать бывшей жене Милане Тюльпановой их полуторагодовалого сына. Об этом Лайфу рассказала помощница экс-супруги спортсмена Ольга Алексеева.

— Он заранее пригласил корреспондентов, чтобы всё это снимали... Он, видимо, рассчитывал, что ребёнок заплачет, но малыш был очень спокоен, — рассказала она. — Всё, что он делает, выглядит достаточно провокационно. Он телефон из рук не выпускает. Всё делает на камеру.

По её словам, Кержаков заранее пригласил "прикормленных" им журналистов, которые всё снимали и "сделали из этого скандал". На кадрах видно, что Тюльпанова была вынуждена укутать малыша в свою шубу и быстро выйти, чтобы не участвовать во всём этом.

Ранее Лайф писал, что Милане Тюльпановой удалось забрать у бывшего супруга Александра Кержакова их полуторагодовалого сына. За ребёнком она приехала с "группой поддержки" — судебными приставами и мамой Натальей.