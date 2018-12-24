Трофейную технику вермахта переплавят для ступеней храма Минобороны РФ

Глава ведомства Сергей Шойгу заявил, что стройка идёт по плану и неделю назад была завершена закладка фундамента.

Ступени для Главного храма Вооружённых сил России, который строится в подмосковной Кубинке, будут отлиты из немецкой трофейной техники времён ВОВ. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу на заседании общественного совета ведомства.

— Это сложная, непростая работа, потому что нам бы хотелось, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным, для этого мы из трофейной немецкой техники отольём ступени храма, — сказал глава МО.

По словам министра, строительство идёт по плану, неделю назад был установлен фундамент и к работе приступили уже художники и дизайнеры, которые будут заниматься оформлением храма.

Храм, о строительстве которого стало известно в начале сентября, будет 95 метров в высоту и рассчитан на шесть тысяч человек. На его территории будет размещаться также выставочная экспозиция, посвящённая истории становления российского государства и вооружённых сил. Завершить строительство планируется к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году.