Кевина Спейси вызвали в суд по делу о домогательствах

Актёра Кевина Спейси вызвали в суд в штате Массачусетс по делу о домогательствах и оскорблении действием. Повестка направлена на 7 января 2019 года, сообщила газета The Boston Globe.

Отмечается, что в суд актёра вызывают из-за обвинений в посягательстве сексуального характера на сына бывшей телеведущей. Инцидент якобы произошёл в баре Нантакета в июле 2016 года.

Напомним, в 2017 году вокруг Спейси разгорелся скандал после того, как актер Энтони Рэпп обвинил его в сексуальных домогательствах, якобы имевших место около 30 лет назад. Позднее с аналогичными обвинениями выступило ещё несколько человек.

Из-за скандала актёр был уволен из сериала "Карточный домик", где он исполнял главную роль — президента Фрэнка Андервуда. И после долгого молчания 24 декабря Спейси записал видеообращение, где от лица Андервуда решил впервые публично высказаться после обвинений в домогательствах.