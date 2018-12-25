Бутину отказались выпустить из изолятора в американской тюрьме

Отец девушки Валерий Бутин заявил, что никаких объяснений этого решения администрация учреждения не дала.

Россиянку Марию Бутину после месяца, проведённого в изоляторе американской тюрьмы, отказались переводить на общий режим содержания. Об этом "Известиям" рассказал отец девушки.

Мария находилась в изоляторе с 20 ноября. Изначально её поместили в одиночную камеру на 30 дней за то, что она передала другой заключённой номер телефона своего адвоката. Она должна была перейти на общий режим содержания 19 декабря, однако россиянка до сих пор находится в изоляторе.

— Пока режим сегрегации продлили на семь дней — до 26 декабря, однако никто не знает, что будет дальше. Наказание может длиться вплоть до следующего слушания, которое должно состояться 12 февраля, — рассказал Валерий Бутин.

Мария находится в камере 22 часа в сутки и может выходить из неё только ночью на два часа.

Как ранее писал Лайф, обвиняемая в "работе на иностранное правительство" Мария Бутина признала вину в сговоре с целью нанести вред США. Отец Марии считает решение дочери пойти на сделку со следствием результатом длительного давления.