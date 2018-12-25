После инцидента в Гатвике по всей Британии запустят системы обнаружения дронов

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После инцидента в Гатвике по всей Британии запустят системы обнаружения дронов

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Фото: © flickr/metrogogo

В Великобритании для борьбы с дронами могут повсеместно начать использование систем обнаружения. Министр по вопросам безопасности Бен Уоллес заявил, что люди, использующие беспилотники "опрометчиво" или нелегально, столкнутся с суровым наказанием.

— Широкое распространение таких устройств в сочетании с проблемами развёртывания военных контрмер в гражданской среде означает, что простых решений нет. Однако я могу сказать, что теперь мы можем развернуть системы обнаружения по всей Великобритании для борьбы с этой угрозой, — заявил Уоллес.

Комментарии Уоллеса последовали после того, как во втором по величине аэропорту страны — Гатвике — из-за беспилотников было перенесено или отменено около тысячи авиарейсов, что затронуло порядка 140 тысяч пассажиров.

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