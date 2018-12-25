Аккуратнее с желаниями. Врачи рассказали, чем грозит шампанское с пеплом

Новогодняя традиция топить горящие бумажки с "желаниями" в бокале шампанского, а затем выпивать их, оказывается, может нанести организму вред и привести к отравлению, предупреждают медики.

— Бумага не предназначена для употребления в пищу. Мы не знаем, как это взаимодействует с алкоголем. Кроме того, мы не знаем, из чего состоят чернила, которыми пишут желание, — сказал научный сотрудник Федерального исследовательского центра питания и биотехнологий Сергей Морозов в интервью РИА "Новости".

По словам Морозова, потенциально такой "коктейль" может вызвать отравление. Кроме того, как пояснила врач-гастроэнтеролог Лейла Болатчиева, особо опасно сжигать цветную бумагу, поскольку в её состав могут входить токсичные примеси.

Поэтому тем, кто привык загадывать желания под бой курантов, эксперт советует использовать обычную чистую белую бумагу максимально маленького размера. И пожелание на ней лучше писать простым карандашом, а не ручкой.

Впрочем, стоит отметить, что безопасность загадываемых желаний зависит не только от качества и чистоты бумаги, но и от шампанского. Ранее Лайф рассказывал, как выбрать достойный напиток.