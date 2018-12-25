"Кабы не было зимы" 2.0. Вышла новогодняя серия "Простоквашино"

"Союзмультфильм" опубликовал новогоднюю серию "Возвращения в Простоквашино". Бонусом для поклонников старой версии мультфильма станет знаменитая песня "Кабы не было зимы" в исполнении Гарика Сукачёва, Ивана Охлобыстина и Юлии Меньшовой.

По сюжету, герои готовятся к встрече Нового года, однако праздничное настроение немного портит отсутствие снега из-за аномального потепления. Тогда друзья для создания "новогоднего чуда" идут на небольшую хитрость.

Напомним, премьера нового "Простоквашино" состоялась 3 апреля. Так, в первой серии зрители познакомились с младшей сестрой Дяди Фёдора Верой Павловной и новым жильцом — грызуном Тама-Тама. В новых сериях Шарика озвучивает музыкант Гарик Сукачёв, Печкина — актёр Иван Охлобыстин, актриса Юлия Меньшова — маму Дяди Фёдора, самого Дядю Фёдора озвучивает Алексей Онежен, а кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова.