Погулял на корпоративе. Депутат избил двух женщин и подростка в алтайском кафе

Мужчина подрался с сотрудниками кафе после того, как ему принесли счёт за выпитый им алкоголь и он отказался платить.

Вечером 22 декабря народный депутат подрался с сотрудниками кафе после того, как ему принесли счёт за выпитый им алкоголь и он отказался платить. Об этом сообщает местное издание gorno-altaisk.info.

Официантка пригласила управляющую, которая попросила оплатить счёт. Но в ответ получила удар по голове от пьяного мужчины. За неё пыталась заступиться певица кафе, но и её депутат пытался ударить в лицо, хотя попал по плечу. Далее за женщин вступился 14-летний родственник одной из потерпевших, но также был избит. Пьяный мужчина нанёс ему два удара кулаком по лицу.

Сейчас правоохранители проводят проверку, пострадавших отправили на медицинское освидетельствование.

Ранее житель Черкесска застрелил посетителя кафе.