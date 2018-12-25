Сын Игоря Талькова оказался под подпиской о невыезде из-за пьяной езды

В 2016 году певец привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён прав на полтора года.

В отношении певца Игоря Талькова — младшего возбуждено уголовное дело по факту управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Правоохранители подтвердили информацию о том, что за рулём находился именно Тальков-младший. В ходе проверки было установлено, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное правонарушение и был лишён прав на полтора года.

В итоге дело возбуждено по статье 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию". В отношении певца избрана подписка о невыезде.

Напомним, что 28 ноября столичные полицейские остановили внедорожник, за рулём которого был Игорь Тальков — младший, находившийся в нетрезвом состоянии. От прохождения медосвидетельствования он отказался. В результате певец был задержан.