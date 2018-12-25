Глава Клинцов пообещал оплатить расходы на поездку детей чиновников в Турцию

По словам Олега Шкуратова, четыре человека из делегации — дети работников органов власти, в том числе и его дочь.

Глава Клинцов Олег Шкуратов пообещал оплатить фонду имени Андрея Карлова расходы на поездку детей чиновников в Турцию из собственных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Шкуратова, который отметил, что в ближайшее время намерен связаться с главой благотворительного фонда Мариной Карловой.

— Попрошу её выставить счёт на оплату, речь идёт о сумме примерно в 450 тысяч рублей, оплачу их из собственных средств, — сказал он.

Шкуратов пояснил, что из 50 детей, летавших в Турцию, порядка 15 "так или иначе могут относиться к так называемым детям чиновников", четверо из них, в том числе и дочь главы Клинцов, — дети работников органов власти.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что в марте этого года 50 детей из Клинцов посетили турецкий город Демре, где проходили торжественные мероприятия, посвящённые присвоению одной из улиц имени дипломата. Поездка была организована фондом имени Карлова, однако спустя несколько месяцев выяснилось, что в делегации были и дети местных чиновников.

При этом выяснилось, что информация о поездке не была размещена на общедоступных ресурсах, что является нарушением прав несовершеннолетних на равный доступ к отдыху и досугу. Кроме того, неясны критерии, по которым проводился отбор детей для поездок за границу.

Как писал Лайф, ранее вдова Карлова заступилась за брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию.