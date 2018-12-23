Вдова Карлова заступилась за брянских чиновников, дети которых поехали в Турцию

По её словам, целью поездки было не лечение или отдых, а участие в общественно-политическом мероприятии.

Вдова убитого в Турции посла Андрея Карлова встала на защиту чиновников из Брянской области, дети которых побывали в Демре за счёт благотворительного фонда, который она возглавляет.

— Говорить о том, что в Турцию из Клинцов поехали дети чиновников, я не стала бы. Это были дети. Вся вина их родителей заключается лишь в том, что они работают в администрации, а вся вина этих ребят, которых теперь травят, только в том, что они достойно представили Россию и Клинцы на встречах международного масштаба, — цитирует Марину Карлову портал "Брянские новости".

По её словам, целью поездки было не лечение или отдых, а участие в общественно-политическом мероприятии — открытии улицы имени Андрея Карлова и памятника. Карлова уточнила, что организаторы не отбирали больных детей, потому что им бы пришлось работать, а дорога до Демре занимает много часов. Поэтому фонд не хотел подвергать риску тяжелобольных ребят.

— Отбирали лучших — юнармейцев, победителей олимпиад, юных спортсменов, у которых уже есть высокие достижения, добровольцев, — пояснила глава благотворительного фонда.

Как отметила Карлова, участники поездки возлагали венки, стояли в почётном карауле на жаре, соревновались с местными школьниками в теннисе, баскетболе и футболе, а также общались на английском и ездили на экскурсии.

Ранее сообщалось, что дети чиновников города Клинцы отдохнули за границей за счёт благотворительного фонда имени Андрея Карлова. Глава города Олег Шкуратов заявил, что не видит никакой проблемы — путёвки подарили одарённым детям, добившимся успехов в учёбе, спорте и общественной деятельности. Губернатор Брянской области Александр Богомаз назвал недопустимым с моральной точки зрения поведение высокопоставленных родителей. Он пообещал разобраться в ситуации и наказать виновных.