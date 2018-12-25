В Донбассе засекли эшелон ВСУ с токсичными веществами

Разгрузкой бочек занимаются военные в защитных костюмах. В случае провокации в зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей, сообщают местные власти.

Железнодорожный состав с неизвестным токсичным веществом прибыл в Красногоровку западнее Донецка, находящуюся под контролем киевских силовиков. Об этом на экстренном брифинге во вторник заявил замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. На данный момент, по его словам, идёт разгрузка бочек с химикатами. По данным разведки, разгрузкой занимаются украинские военнослужащие, одетые в защитные костюмы.

Басурин отметил, что в этом же квадрате работают советники ВСУ из британских и американских спецслужб, специализирующихся на проведении диверсий.

— В зоне поражения могут оказаться более 70 тысяч мирных людей. Порошенко и его пособники за годы войны с собственным народом пролили слишком много крови. Не допустите очередной катастрофы, — заявил Басурин, обращаясь к представителям международных организаций.

Ранее российский МИД информировал, что украинская армия перейдёт к полномасштабным боевым действиям в Донбассе уже в ближайшие дни. В ведомстве выражали опасения, что киевские стратеги готовы реализовать на практике опыт своих зарубежных кураторов по организации провокаций с использованием оружия массового поражения.