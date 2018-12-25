По словам премьера, он подписал это постановление для защиты интересов российского государства, российских компаний и граждан нашей страны.

Премьер-министр Дмитрий Медведев расширил санкционный список против Украины. Об этом он написал в своём "твиттере". В него было включено ещё больше физических и юридических лиц, в отношении которых теперь будут применяться специальные ограничительные меры.

Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России — Дмитрий Медведев (@MedvedevRussia) 25 декабря 2018 г.

— Я подписал соответствующее постановление. Это сделано для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России, — подчеркнул глава правительства.

Напомним, в сентябре этого года Киев расширил свои санкции против России. Премьер-министр Медведев утвердил ответное постановление об ограничительных мерах, которые коснутся 322 граждан и 68 компаний Украины.

А в начале декабря, уже после провокации украинских ВМС в Керченском проливе, Медведев заявлял, что Россия не хочет "бесконечного санкционного противостояния" с Киевом. Однако при этом он не стал давать прогноз относительно того, как долго будут действовать контрмеры против Незалежной.