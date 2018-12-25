Авария автобуса и грузовика в ДР Конго унесла жизни 50 человек

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Авария автобуса и грузовика в ДР Конго унесла жизни 50 человек

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Фото:© radiookapi.net

Причиной ДТП называется превышение скорости водителями. Количество жертв может увеличиться из-за большого числа тяжелораненых.

Около 50 человек погибли на западе Демократической республики Конго (ДРК) в ДТП. Оно произошло в результате столкновения автобуса с грузовой фурой, сообщает radiookapi.net

Вероятной причиной ДТП называется превышение скорости водителями. Авария произошла рядом с отелем Mbuela Lodge в городе Кисанту (провинция Центральное Конго). Количество жертв может увеличиться из-за большого числа тяжелораненых.

Ранее в ДР Конго 15 человек получили тяжёлые травмы при жёсткой посадке самолёта.

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