Выгнать МВФ из страны. Депутат Рады предложил свой способ восстановить Украину

Депутат считает, что на восстановление Украины понадобится всего один год, а следующий уже будет годом подъёма.

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович предложил прекратить брать кредиты Международного валютного фонда и "выгнать МВФ из страны", сообщают украинские СМИ.

— Нам надо сделать непопулярные, сложные вещи <...> Первое: нам нужно выгнать МВФ из страны, — сказал он.

Причём на восстановление Украины, считает депутат, понадобится всего один год, а следующий уже будет годом подъёма. Политик уверен, что уровень коррупции в стране стал таким высоким из-за МВФ.

Ранее Лайф писал, что Международный валютный фонд (МВФ) в ближайшие дни предоставит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов.