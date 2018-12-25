Пригласил погулять по Москве. Путин позвонил мальчику, мечту которого исполнил

Глава государства поинтересовался, сколько времени Арслан находится в столице, успел ли посмотреть что-либо, кроме самолёта.

Российский лидер Владимир Путин поговорил по телефону с 15-летним Арсланом Каипкуловым из башкирского города Сибай, которому помог исполнить мечту — снять видеоролик про президентский самолёт Ил-96-300.

Глава государства поинтересовался, сколько времени мальчик находится в Москве, успел ли посмотреть что-либо, кроме самолёта. Арслан рассказал Путину про экскурсию и сообщил, что хочет сделать небольшой сюжет про борт № 1.

— Я снимал камерой, которую вы мне подарили. Спасибо за возможность побывать на вашем самолёте, — сказал школьник.

Глава РФ ответил, что рад, что сбылась мечта мальчика увидеть президентский борт, и предложил ему прогуляться по праздничной предновогодней Москве.

Путин исполнил мечту 15-летнего Арслана Каипкулова, тяжелобольного ребёнка, прилетевшего в Москву из Башкирии с мамой. 15-летний мальчик хотел снять видеоролик про президентский самолёт Ил-96-300. В итоге его привели на борт № 1, провели экскурсию, а заодно рассказали про лайнер. Школьник стал четвёртым ребёнком, желание которого исполнил глава государства в рамках проекта "Мечтай со мной".