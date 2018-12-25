"Третья смена". Путин ответил Зюганову на шутку о поздней встрече

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"Третья смена". Путин ответил Зюганову на шутку о поздней встрече

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Президент РФ Владимир Путин встретился с Геннадием Зюгановым. Лидер фракции КПРФ в Госдуме, который зашёл в кабинет к главе государства около 23:00, посетовал на позднюю встречу.

— Третья смена, — отметил он.

— Ничего. Я привык так работать, — ответил президент.

Глава российского государства уже встретился с вице-спикером Госдумы Сергеем Неверовым, и ему ещё предстоят встречи с Сергеем Мироновым и Владимиром Жириновским.

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