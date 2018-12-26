В США за месяц скончался второй ребёнок-мигрант из Гватемалы

Восьмилетний мальчик из Гватемалы скончался в лагере содержания нелегальных мигрантов в американском штате Нью-Мексико. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на иммиграционные власти страны.

В службе таможенного и пограничного контроля США заявили, что "признаки возможной болезни" у мальчика проявились 24 декабря. После этого ребёнка в сопровождении отца доставили в госпиталь в городе Аламогордо, штат Нью-Мексико.

Врачи диагностировали у мальчика простуду и лихорадку. Ребёнку выписали лекарства и вскоре отпустили. Вечером того же дня его вновь доставили в госпиталь, на этот раз с тошнотой и рвотой. Спустя несколько часов он умер.

Ранее в декабре стало известно о смерти семилетней девочки из Гватемалы, которая скончалась от обезвоживания, истощения и шока после долгого пути в Соединённые Штаты, который она проделала вместе с отцом.