Взгляд смерти. В Самарской области установили Деда Мороза, которого боятся дети

Читайте также

Взгляд смерти. В Самарской области установили Деда Мороза, которого боятся дети

19
Фотографии с праздничными фигурами вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей.

В Новокуйбышевске Самарской области на одной из городских площадей установили фигуры Деда Мороза и Снегурочки, к которым боятся подходить дети. На такое праздничное оформление пожаловались в Сети местные жители.

— Жители Новокуйбышевска возмущены этими "фигурами". Дети боятся к ним подходить. Неужели так выглядят Дед Мороз и Снегурочка?! — пожаловались местные жители.

Снимки с фигурами на городской площади вызвали бурное обсуждение среди пользователей социальных сетей. Кто-то просто пожаловался на отсутствие бороды у Деда Мороза, а кто-то заявил, что такой Снегурочки и её дедушки впору бояться даже взрослым.

Как ранее писал Лайф, в Кемерове Дед Мороз умер прямо на детском утреннике.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×