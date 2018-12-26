Рисковали жизнями. На президентской ёлке собрались дети-герои со всей России

Бесстрашные юные граждане спасали людей из пожаров, ледяной воды и других опасных ситуаций.

На президентской ёлке, которая проходит сегодня, 26 декабря, в Кремле, присутствуют дети-герои со всей страны.

Так, весело отпраздновать Новый год в столицу приехала 12-летняя Светлана Л. из Калужской области, спасшая свою девятилетнюю подругу из канализационного колодца, в который та провалилась во время прогулки.

На праздник приехал 12-летний Роман И. из Новгородской области, который в марте этого года вытащил из полыхающего дома двоих детей — десяти и пяти лет, и братья 11 и 12 лет Денис и Андрей Л. из Омской области, в июне также спасшие из огня двух малышей.

В Кремле на празднике также появился 10-летний Кирилл Ж. из Бурятии, в феврале в одиночку доставший своего одноклассника из полыньи, в которую тот провалился, и 8-летний Гусейн Г. из Дагестана, отважно бросившийся в реку при виде тонувшей шестилетней девочки. Другой школьник из Дагестана, 11-летний Абдулвагаб Д., спас свою маму, которая потеряла сознание из-за отравления угарным газом в бане.

Ещё один юный житель южной республики, 11-летний Руслан М., отдыхающий сегодня в Кремле, в декабре 2016 года спас своего брата-близнеца, провалившегося под лёд.

И, наконец, на президентскую ёлку были приглашены 9-летние Иван Я. и Глеб Б., которые спасли из ледяной воды своего одноклассника, упавшего с моста и зацепившегося за крюк, из-за чего он не мог вдохнуть воздуха.

Напомним, что в самом сердце Москвы сегодня собрались гости главного Новогоднего представления в России — кремлёвской ёлки.