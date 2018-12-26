Продление меры пресечения двум сёстрам Хачатурян – прямая трансляция

В Басманном суде решается вопрос о продлении запрета определённых действий сёстрам Хачатурян — Ангелине и Крестине. Следствие ходатайствовало о том, чтобы девушкам продлили меру пресечения до 28 марта 2018 года.

Напомним, что три сестры убили своего отца Михаила Хачатуряна вечером 27 июля. Они нанесли ему множество ножевых ранений. Впоследствии девушки заявили, что не могли терпеть издевательств родителя.

Добавим, что младшей сестре — Марии — уже продлили запрет определённых действий до 28 марта.