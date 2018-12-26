Названы регионы, жители которых меньше всех брали кредиты

Крымчане меньше других жителей регионов России брали кредиты в 2016–2018 годах из-за развивающейся финансово-платёжной инфраструктуры на полуострове. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического центра МФК "Займер" и Объединённого кредитного бюро.
Исследование проводилось в аспекте соотношения количества кредитных договоров с количеством жителей в трёхлетней динамике.
В числе регионов с низким спросом на кредиты — Северный Кавказ, а особенно Чечня, Ингушетия, Дагестан. Между тем в Магаданской области и в ХМАО спросом пользуется ипотека.
Автокредиты чаще берут в Санкт-Петербурге, а потребительские кредиты востребованы на Алтае.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени