Названы регионы, жители которых меньше всех брали кредиты

Примечательно, что автокредиты чаще берут в Санкт-Петербурге, а потребительские — на Алтае.

Крымчане меньше других жителей регионов России брали кредиты в 2016–2018 годах из-за развивающейся финансово-платёжной инфраструктуры на полуострове. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования аналитического центра МФК "Займер" и Объединённого кредитного бюро.

Исследование проводилось в аспекте соотношения количества кредитных договоров с количеством жителей в трёхлетней динамике.

В числе регионов с низким спросом на кредиты — Северный Кавказ, а особенно Чечня, Ингушетия, Дагестан. Между тем в Магаданской области и в ХМАО спросом пользуется ипотека.

Автокредиты чаще берут в Санкт-Петербурге, а потребительские кредиты востребованы на Алтае.