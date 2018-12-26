Суд оставил без изменений приговор рэперу Хаски

Сам Дмитрий Кузнецов не присутствовал на судебном заседании — его интересы представляли адвокаты.

Краснодарский краевой суд оставил без изменений решение о виновности рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова) в мелком хулиганстве.

Самого Кузнецова не было на заседании, его интересы представляла защита.

Напомним, Хаски задержали в ноябре в Краснодаре во время выступления на крыше автомобиля на улице. На него завели три протокола по административным правонарушениям, один из которых — о нарушении общественного порядка — суд переквалифицировал в мелкое хулиганство.

Артиста признали виновным и назначил ему 12 суток за мелкое хулиганство и трое суток — за отказ от медосвидетельствования. Спустя некоторое время суд удовлетворил заявление защитников Кузнецова и прекратил исполнение наказания. При этом адвокаты заявили, что будут добиваться отмены постановления в целом.